“Bergamo bloccata dai lavori stradali | chiedo al Comune di intervenire”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023) Riceviamo e pubblichiamo. Spettabile Redazione, io mi sento preso in giro da questa amministrazione comunale. Nonostante le proteste dei cittadini per il blocco quasi totale del traffico in uscita ed in entrata dalla città, per chi lavora soprattutto, che chi non ha nulla da fare gironzola con pericolose biciclette e monopattini, continuano a raccontare che va tutto bene. Siamo bloccati verso e da ovest per il caos deial casello autostradale, ma secondo loro è tutto a posto. Siamo bloccati da e verso nord daiper l’assurdo rondò di Valtesse, creato piccolo per bloccare il traffico nonostante l’evidenza dei fatti (da 4 corsie in una….). Siamo bloccati in viale Giulio Cesare per ialla curva sud dello stadio con aggiunta di blocco per taglio rami sullo stesso viale. Aggiungiamo anche il blocco verso sud al ponte di ...