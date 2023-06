Benevento | assegnati i lavori per la costruzione del nuovo asilo di Capodimonte

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sono stati aggiudicati iper ladi unnido nel quartiere”, è quanto rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello. La ditta che eseguirà l’opera è la Fasulo Costruzioni edili con sede legale in Solopaca. “Consegnati il dodici giugno, avranno una durata di otto mesi per l’importo complessivo di 1 milione 500mila euro finanziati con fondi a valere sul Pnrr. L’intervento prevede la realizzazione di un edificio per uso scolastico con aree per parcheggio e per il verde. Una struttura con copertura vetrata che permette una perfetta penetrazione della luce naturale, alberi di limoni, pannelli decorativi in 3D, una distribuzione di diversi servizi pensata a misura del mondo ...