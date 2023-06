Bebe Vio | Francesco Totti e le celebrità ai WEmbrace Games | emozioni allo Stadio dei Marmi ' Lo sport abbatte tutte le barriere'

(Di lunedì 12 giugno 2023) '? È pazzesco essere qui, siamo gasatissimi. L'obiettivo è far capire cosa è l'inclusione e come attraverso losi puòre ogni tipo di barriera lavorando di squadra. Lo...

Cosi, bicampionessa paralimpico di fioretto, a margine dell'11/a edizione degli WEmbrace Game, tenutasi allo Stadio dei Marmi a Roma. L'evento consiste in a una serie di giochi in cui ...Sono anni chemi massacra per partecipare all'evento, quest'anno sono stra contento di essere qui" Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 12 giugno 2023Tra gli ospiti ci saranno anche Aldo Giovanni e Giacomo ; Sofia Goggia; Paola Cortellesi; Nicola Savino;; Giovanni Malagò; gli chef di Masterchef e Paolo Banchero. A palazzo Reale, Sky avrà ...

WEmbrace Games: Bebe Vio, lo sport abbatte tutte le barriere Agenzia ANSA

«WEmbrace Games È pazzesco essere qui, siamo gasatissimi. L'obiettivo è far capire cosa è l'inclusione e come attraverso lo sport si può abbattere ogni ...Una serata di divertimento e spettacolo che la pioggia non ha fermato, così come non si ferma la forza di volontà dei ragazzi che hanno preso parte a WEmbrace Games.