Bct | sold out per ‘Mare Fuori’ e Can Yaman | lunghe file dall’alba

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ iniziata questa mattina la distribuzione dei biglietti per il Bct, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione in programma dal prossimo 21 giugno sino al 25 dello stesso mese nel centro storico di Benevento. La sede di via Erchemperto è stata presa d’assalto da appassionati e fan per assicurarsi il prezioso biglietto gratuito e poter così assistere ai vari appuntamenti della la rassegna diretta da Antonio Frascadore. La fila è cominciata di prima mattina. Dalle 5.30, infatti, un uomo, Corrado, si è posizionato davanti all’ingresso del Bct per prendere i biglietti che gli consentissero di ammirare da vicino gli attori di “Mare Fuori”, una delle serie tv del momento. Alle 11 e 30 i tagliandi risultavano già esauriti. E lo stesso discorso vale per i biglietti d’accesso all’appuntamento con l’attore turco Can, per ...