BCE | Lagarde insiste | “Inflazione troppo alta | determinati a contenerla con rialzo dei tassi”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da un lato, l’che non si arresta (sebbene qualche cauto segnale di diminuzione); dall’altro, la necessità di gestire le politiche monetarie in modo severo, con l’unico scopo di arrivare all’obiettivo: tutelare l’Eurozona da un crollo finanziario. Sebbene non si capisca ancora chi salverà i cittadini e le imprese dal crollo economico e sociopsicologico dovuto al costantedeidi interesse e all’inasprimento generale delle condizioni di vita, è questa la volontà che si cela dietro le parole della Presidente della BCE Christine, alla vigilia di un nuovo – preannunciato –deidi interesse (verosimilmente nella riunione del prossimo 15 giugno) che andrà ad impattare su mutui, prestiti e prezzi di mercato. L’che ...

Infatti Christine, la Presidente della, ha annunciato che non ci sono indicatori macroeconomici che confermino che l'inflazione core, ovvero quella che esclude i prezzi di alimenti ed ...Giovedi' la parola passa alla, la quale in questa fase e' piu' 'falco' della Fed. L'inflazione europea a maggio e' un po' migliorata ma quella 'core' resta troppo alta. Christinenon ...Per questo lacontinuerà ad aumentare il costo del denaro, oggi al 3,25%. "Le pressioni sui prezzi rimangono forti", ha continuato la presidente. "Le nostre decisioni future garantiranno ...

Bce, Lagarde alla Commissione economia dell'Eurocamera: "Tassi ristretti finché necessario" RaiNews

Gli operatori sono concentrati sulle indicazioni che arriveranno prima dalla Fed (mercoledì sera) e il giorno seguente dalle Bce. Le attese sono di rialzo dei tassi di 25pb per l’istituto guidato da ...D’altra parte, la BCE ha ribadito in svariate occasioni che continuerà ad alzare i tassi per combattere l’inflazione. Infatti Christine Lagarde, la Presidente della BCE, ha annunciato che non ci sono ...