Bayern Monaco | Sommer | 'Futuro? Ho ancora due anni di contratto | ci penserò'

Commenta per primo Ilè pronto a tutto per acquistare un grande attaccante in estate, anche a spendere 100 milioni. Lo ha dichiarato il presidente Herbert Hainer a Bild TV : 'Ilpuò spendere anche 100 ...Prima dei Citizens, Guardiola ha allenato Barcellona ee si pensava che, dopo aver lavorato in Premier League , avrebbe voluto allenare un club in Italia per raggiungere l'ambizione di ...a 3,50, con il Real Madrid - eliminato proprio dai Citizens - proposto a 8 come PSG e. Più lontano l'acuto del Barcellona, reduce da due partecipazioni consecutive disastrose, a 15, ...

Ufficiale: il Bayern Monaco acquista Konrad Laimer a parametro zero Alfredo Pedullà

Diverse squadre hanno mostrato interesse ad acquisire i servizi di Chiesa. Tra queste ci sono il Liverpool, il Newcastle e anche il Bayern Monaco La Juventus sta ristrutturando la rosa per la prossima ...Pep Guardiola sarebbe intenzionato a lasciare il Manchester City alla scadenza del suo contratto, ovvero tra due anni. L'allenatore spagnolo, fresco vincitore del Treble con il suo City, avrebbe quind ...