Bastoni e Calhanoglu | rinnovi in arrivo! Loro nei 7 pilastri +1 dell’Inter – TS

(Di lunedì 12 giugno 2023)rinnoveranno a breve icontratti, un qualcosa di ormai già definito e solo da ufficializzare. Tuttosport li inserisce fra i nomi sicuri della permanenza all’Inter nella prossima stagione. CHI RESTA – Per Alessandroe Hakanc’è solo da formalizzare il rinnovo di contratto. L’intesa con l’Inter è già stata definita, presto arriverà l’annuncio del prolungamento. Per Tuttosport sia il difensore sia il centrocampista fanno parte dei punti fermi per la squadra di Simone Inzaghi nel 2023-2024. Assieme afigurano Nicolò Barella, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan. Ci sarebbe anche André Onana, ma il pressing del Chelsea resta forte (vedi articolo): con sessanta milioni o più ...

7 Attento su Bernardo Silva, ma non è facile nemmeno per lui trovare il varco giusto con il ...5 Stones è un gran brutto cliente. Cerca in tutti i modi di lasciare il segno a casa ..., Acerbi e Darmian hanno concesso poco o niente al trio delle meraviglie Haaland, Grealish e ...) e l'attacco ha completamente fallito. Se Dzeko, finchè è stato in campo, si è ...Continua André Onana: parametro 0 Matteo Darmian: 3 milioni Francesco Acerbi: parametro 0 Alessandro: 31 milioni Denzel Dumfries: 14 milioni Nicolò Barella: 45 milioni Hakan: ...

Inter, Calhanoglu e Bastoni avvicinano il rinnovo: "Ci siamo quasi". VIDEO Sky Sport

Dopo Roma e Fiorentina pure i nerazzurri sfiorano solo il trofeo. Guardiola dà la Champions ai Citizens per la prima volta. Inzaghi, una traversa e rimpianti ...L’Inter di oggi ha maturato una condizione psicofisica di notevole capacità Al netto di episodi che solitamente hanno un notevole peso specifico nello svolgimento della gara, tipo un’espulsione commin ...