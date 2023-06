Bassifondi | parla Fabio D’Innocenzo | “Un film straordinario”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 12 giugno 2023) Esce in sala il prossimo 15 giugno, con Cloud 9,, opera prima di Trash Secco, diretta a partire da una sceneggiatura dei fratellie Damiano. Un viaggio in una Roma inconsueta, lontana dalla magniloquenza dei suoi monumenti millenari. Ilè un dramma che avvince e avvolge nelle sue spire. Sporco, scorretto, tragico, umanissimo. Sorretto dalle bellissime interpretazioni di Gabriele Silli e Romano Talevi,è un’opera dura, difficile, che tuttavia può rappresentare qualcosa di nuovo per il cinema italiano. «Si dice sempre che il cinema italiano sia tutto uguale, poi quando arriva qualcosa di nuovo non lo vogliamo. Questo paradosso secondo me è un atto di pigrizia», ha detto uno degli sceneggiatori,oggi nella ...