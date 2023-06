Basket | Vincent | ' alzare il ritmo potrebbe aiutarci in gara-5'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Denver, 12 giu. - (Adnkronos) - Una cosa questa serie delle finali Nba nelle prime quattro partite l'ha detta: Denver vuole correre (quando possibile); Miami non ne ha interesse. Il game-plan dei due allenatori comprende anche queste indicazioni, ma finora i piani partita hanno sorriso più a Malone che a Spoelstra, nei risultati finali. E allora gli Heatro ritrovarsi a dover fare qualcosa di controintuitivo per invertire la rotta di una finale che sta premiando Denver: "Penso sia il momento di difendere ancora più duro, fermare il loro attacco e iniziare a correre. Credo ci aiuterebbe", dice il playmaker Gabe. "Correre comunque, anche se non riusciamo a impedirgli di segnare:ilcredo ci possa essere d'aiuto". Alcune cifre confortano questa sua impressione: nei tiri che sono arrivati ...

Denver, 12 giu. – (Adnkronos) – Una cosa questa serie delle finali Nba nelle prime quattro partite l’ha detta: Denver vuole correre (quando possibile); Miami non ne ha interesse. Il game-plan dei due ...Dopo due prime gare molto positive, la guardia degli Heat è un po' scomparsa e le sue percentuali sono crollate (15/26 nelle prime due, 3/16 nelle ultime). Merito anche della difesa di Denver, e ...