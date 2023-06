Basket | Tortona Club esercita opzione di uscita dal contratto di Filloy

Il play - guardia italo - argentino ha vestito la canotta dei piemontesi nelle ultime due stagioni- La Bertram Derthonaha esercitato l'opzione di uscita dal contratto di Ariel Filloy, che lascia il club dopo due stagioni trascorse insieme. Il play - guardia italo - argentino ha indossato la canotta bianconera ..."In una serie così può succedere di tutto e i pronostici non hanno alcun senso " afferma a ragion veduta, memore della sua promozione congiunta all'ultimo secondo di garacinque a Torino " A ...... starter il mito delUSA James LeBron. E si concluderà , appunto, 24 ore dopo. L'altra Rossa in testa ha al volante il veterano Alessandro Pier Guidi, 39 anni, piemontese di, 3 ...

Basket, Tortona pensa già a rinforzare il roster per il debutto europeo La Stampa

Il play-guardia italo-argentino ha vestito la canotta dei piemontesi nelle ultime due stagioni TORTONA (ITALPRESS) - La Bertram Derthona Tortona ...L’imprenditore che guida il club è stato intervistato dal Sole 24 Ore: "Nel basket devi provarci fino alla fine e sai che puoi farcela" ...