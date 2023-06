Basket | provvedimenti per Teodosic e Hackett dopo rissa al Forum

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milose Daniel Hackett sono stati al centro didisciplinari del giudice sportivo della Fip, dopo lacon un tifoso al Medionalum. I due giocatori sono stati squalificati per una gara “per comportamento plateale e violento nei confronti del pubblico ospitante”, pena sostituita da un’ammenda di 3000 euro. Il giudice ha anche squalificato il campo di Milano per una gara “perché il pubblico di casa entrava in contatto con un tesserato avversario al termine della gara, all’uscita dal campo di gioco”, squalifica sostituita da un’ammenda di 12.000 euro. Ulteriore ammenda di 500 euro alle due società. Per quanto riguarda gara-1 di venerdì scorso, squalifica di Paul Biligha (EA7 Milano) per 1 gara sostituita con ammenda di 3.000 euro “perchè nell’ultimo minuto di gioco, durante una situazione ...

...È probabile che già oggi siano emessidisciplinari. Leggi anche Milano nel finale non trema, Bologna al tappeto. Incidenti tra giocatori di Bologna e il pubblico Leggi i commenti......Santo Stefanoriprende al meglio grazie alla tecnologia di Over Layer 20 Maggio 2021-...di espulsione e fogli di via 15 Maggio 2018 TRASPORTI - Lavori sulla linea ...Ora non resta che capire se e qualiverranno presi in vista di gara - 3. Ecco il video del'accaduto.

Basket. Provvedimenti disciplinari. Playoff scudetto. Gara 1 e Gara 2 Giornale L'Ora

Dopo i fatti accaduti alla fine di Gara-2 disputatasi ieri sera al Mediolanum Forum di Assago, in cui sono stati coinvolti in maniera diretta Milos ...E.A.7 – EMPORIO ARMANI MILANO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso tesserati [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG] PAUL STEPHANE LIONEL BILIGHA (atleta E.A.7 – ...