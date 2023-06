Basket | finali Nba | Miami a un passo dal ko si affida all' esperienza di Love e Lowry

(Di lunedì 12 giugno 2023) Denver, 12 giu. - (Adnkronos) - Il nome di Kevin, di colpo, è sulla bocca di tutti. Non necessariamente per il suo impatto in queste Finals (che comunque c'è stato, da quando è tornato stabilmente in quintetto da gara-2), ma per il suo passato. Una sola squadra ha rimontato da sotto 1-3 in una finale Nba, i Cleveland Cavaliers del 2016, e lui c'era. Con LeBron James e Kyrie Irving (sua, peraltro, la difesa sull'ultimo tiro di Curry in gara-7). "La sua voce nel nostro spogliatoio è tra le più ascoltate, e non da oggi", conferma Max Strus. "È un campione. È un veterano. Le ha viste tutte. Anche Kyleè stato sul 3-1 in una serie finale, anche se lui in vantaggio con i Raptors nel 2019, contro Golden State, ndr. Entrambi ci hanno raccontato le loro esperienze, per motivarci ma anche per aiutarci a comprendere la situazione in cui ci troviamo. La ...

... 1 squadra qualificata in under 16, oltre a Ragusa e Bs gela e 1 squadra qualificata in under 18 oltre Ragusa e Ribera per leregionali che si terranno a marsala 27 e 28 luglio. Queste le ...... ci saranno Porto Sant'Elpidio che si è qualificata direttamente alledopo avere vinto il ... Girone B: NapoliRoma, Umana Reyer Venezia, Bcc Emilbanca Virtus Bologna. Girone C: ...Milano raddoppia e ipoteca lo scudetto: da quando si giocano lesu 7 partite, solo una volta ... Leggi anche Napier e Hall ribaltano Bologna, Milano si prende gara - 1 Leggi i commenti...

Olimpia Milano-Virtus Bologna, calendario e dove vedere la finale scudetto: la guida Sky Sport

Denver, 12 giu. – (Adnkronos) – ACL. Le tre lettere peggiori che un giocatore voglia sentire. A sta per Anteriore, C per crociato, L per legamento. Si parla del ginocchio, e sono tre lettere che hanno ...Eurobasket Women 2023, alias Europei di basket femminile. Il 2023 offre l'appuntamento principe della stagione, quello che potrebbe portare verso il Preolimpico per cinque selezioni (fatta salva ovvia ...