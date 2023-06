Basket | finali Nba | il contributo di Gallinari nel recupero di Murray dall' infortunio al crociato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Denver, 12 giu. - (Adnkronos) - ACL. Le tre lettere peggiori che un giocatore voglia sentire. A sta per Anteriore, C per, L per legamento. Si parla del ginocchio, e sono tre lettere che hanno influenzato la carriera tanto di Jamalche di Danilo(i due sono stati compagni ai Nuggets per un anno, quello da matricola del giocatore da Kentucky). L'azzurro si infortunò il suo ginocchio in una gara controas il 4 aprile 2013, dovette operarsi una prima volta e poi ancora una seconda, finendo per perdere tutta la stagione 2013-14. Sempre ad aprile, ma il 12, nel 2021, la stessa sorte toccò a, a San Francisco contro gli Warriors. Anche per lui un'intera annata fuori (quella 2021-22) e allora oggi - che potenzialmente è a una partita sola dal sogno della sua vita, vincere un ...