Basket femminile | Europei 2023 | le convocate dell’Italia ai raggi X Zandalasini alla guida di un gruppo assai rinnovato

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sono state appena rilasciate le 12 giocatrici che faranno parte del rosteraglidi quest’anno. La squadra allenata da Lino Lardo vacaccia di un ritorno tra le prime quattro del continente che manca da ben 28 anni, cioè dall’argento di Brno 1995. Jasmine Keys8,9 punti e 5,9 rimbalzi di media in campionato, 10,1 e 6,2 in Eurolega, dove ha confermato di essere a pieno titolo tra le grandi deleuropeo. In due anni ha compiuto un enorme salto di qualità, diventando imprescindibile ala ovunque sia. Matilde Villa 7,5 punti di media in campionato, 8,4 in EuroCup. Continua il processo di crescita di una potenziale superstar del futuro. La sua fortuna è di avere davanti tante giocatrici di valore a cui poter “rubare” trucchi: non è questo l’Europeo in cui sarà protagonista, ma ce ne saranno ...