Basciagoni | la dolce Céline Blu compie un mese | le parole di mamma Sophie

(Di lunedì 12 giugno 2023), laBluunCodegoni condivide una speciale dedica sui social. Le sue, Alessandro Basciano eCodegoni lo scorso 12 maggio sono diventati genitori della piccolaBlu. La loro primogenita in questa giornataun. LaBlu è amatissima sui social dai fan della giovane coppia. I follower di Alessandro ehanno seguito quotidianamente la loro storia sbocciata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ed entrambi hanno ricevuto supporto in ogni singolo progetto. Le carriere die Alessandro proseguono a gonfie vele ...

...la suametà mentre spinge il passeggino con la piccola da poco venuta al mondo. Un gesto che è stato più che sufficiente per spazzare via i dubbi su una presunta loro crisi. I......ai. Ma non solo, Sophie, molto contenta della presenza di Giucas, ha anche aggiunto rivolgendosi alla bimba: 'Ma tu sai che sei in braccio a un super mago'. Un siparietto davvero......la suametà mentre spinge il passeggino con la piccola da poco venuta al mondo. Un gesto che è stato più che sufficiente per spazzare via i dubbi su una presunta loro crisi. I...

Basciagoni, la dolce Céline Blu compie un mese: le parole di ... 361 Magazine

Nelle scorse ore si è vociferato di una possibile crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: lui smentisce ...