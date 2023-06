Bari | la tristezza del giorno dopo | ' Perché abbiamo giocato per il pareggio?'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Era tutto pronto per la festa. I 60 mila dell'Astronave pronti a decollare verso la Serie A, la scritta sui maxischermi nel pre partita " Sei a, sii felice ", l'inno cantato a squarciagola "...

Era tutto pronto per la festa. I 60 mila dell'Astronave pronti a decollare verso la Serie A, la scritta sui maxischermi nel pre partita " Sei a, sii felice ", l'inno cantato a squarciagola "grande amore " e persino Johnson Righeira che ha fatto ballare il San Nicola sulle note di "Vamos a la playa". Poi il gol di Pavoletti ha allontanato i sogni dal capoluogo pugliese facendo vivere

Il triste risveglio dei tifosi pugliesi che hanno cullato il sogno della A fino all'ultimo secondo: "Ma il Cagliari era più forte e lo sapevamo"