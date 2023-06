Bari | la delusione di Mignani | “Mancano le parole Non rivedrò mai più la partita”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un finale amarissimo per ildi mister Michele. I Galletti sono usciti sconfitti dalla sfida del San Nicola contro il Cagliari di Ranieri. I sardi sono riusciti a imporsi solamente al 93esimo con la rete di Pavoletti. Una zampata, un colpo di artiglio che ha condannato i pugliesi a rimanere in Serie B. Ai rossoblù serviva solamente vincere per staccare un pass per la massima serie e ci sono riusciti solamente nei minuti di recupero del secondo tempo. Una beffa clamorosa e fragorosa per Cheddira e compagni che hanno toccato con mano, sino a quattro minuti prima del triplice fischio, una promozione in A che mancava da 12 interminabili anni. Lo 0-0 del ritorno, sommato all’1-1 dell’andata, avrebbe infatti premiato il, visto il miglior posizionamento in regular season: ma così non è stato. Insomma finale peggiore non ...