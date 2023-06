(Di lunedì 12 giugno 2023) Franco, ex capitano del Milan, ha parlato brevemente a Sky Sport dopo la morte di Silvio: "Mipiù....

Ha realizzato i miei sogni', spiega ancora, vicepresidente onorario del Milan. 'La tristezza ... 'A lui devo tutta la mia carriera di allenatore -Capello - . Dopo 4 anni di scrivania mi ...tutto. Aneddoti dei giocatori avuti, anche i meno famosi, il palmares della sua gestione ... le cene, i viaggi, le telefonate con Galliani e il suo capitano Franco. Poi di più. Racconta ...... come detto, è il simbolo del Milan degli ultimi 40 anni insieme a. Kaiser Franz, tuttavia, ... In un certo senso, il nuovo ruolo di Pioliquello di un operatore di call - center in ...

Baresi ricorda Berlusconi: 'Per me era un padre, mi sento più solo' Calciomercato.com

Tanta commozione anche da Franco Baresi, uno degli uomini simbolo del Milan vincente ... «A lui devo tutta la mia carriera di allenatore -ricorda Capello-. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan.