Barcellona | media locali | Neymar vuole lasciare il Psg per tornare in Spagna

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo la trattativa per il ritorno di Messi andata in fumo, ilsta cercando un’ala d’attacco affidabile. Il reparto offensivo della squadra di Xavi è un cantiere aperto doe l’unica certezza è Lewandowski. La società blaugrana vorrebbe affiancargli un altro fuoriclasse. In questi giorni ihanno fatto sapere cheha chiesto di andare via dal Psg perin Catalogna. I problemi per l’operazione sono l’ingaggio, che è tra i più onerosi d’Europa (intorno i 36 milioni di euro l’anno), e l’accordo con il Psg, che nonfarsi sfuggire la sua stella a parametro zero. L’operazione non sarà facile ma tutto è nelle mani delle potenzialità economiche del. SportFace.