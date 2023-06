L'attaccante delRobertè stato protagonista di voci di mercato, in particolare direzione Arabia Saudita. Sfumato Leo Messi, in Saudi Pro League vorrebbero aggiudicarsi Lewa, ma la risposta dell'......vivere un'esperienza irripetibile a strettissimo contatto con il mondo blaugrana del. La ... Leggi anche Ancora 7 giorni per votare il giocatore più decisivo della Liga:in ...Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid, Robertdele Iago Aspas del Celta Vigo sono i tre finalisti, che si sono guadagnati tale diritto dopo aver vinto il concorso di giornata ...

Barcellona, Lewandowski allontana voci di mercato: “Arabia Non mi interessa…” ItaSportPress

Robert Lewandowski risponde alle voci di mercato e conferma la volontà di restare al Barcellona: Arabia Saudita scartata a priori ...L'iniziativa annuale della piattaforma di fan token è arrivata alle battute finali, con il polacco che prova a soffiare a Griezmann la palma di vincitore. Chance al minimo per Aspas ...