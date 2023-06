Barbie | la costumista del film sugli abiti creati per Ryan Gosling | A nessuno importa di Ken

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lache ha lavorato alha spiegato il suo approccio alla creazione degliindossati danel progetto diretto da Greta Gerwig. Jacqueline Durran, ladel, ha svelato perché creare glida far indossare ainè stato piuttosto complicato. Il motivo, secondo l'artista, è semplice: "Adi Ken". Come è stato compiuto il lavoro sui costumi di Ken Rispondendo alle domande di Vogue, Durran ha spiegato: "Tutti vogliono semplicemente giocare con. Lui si adatta ae cambia look, ma ha davvero molte meno opzioni per quanto ...

Purtroppo sono stata realizzate su misura dalladel film, la premio Oscar Jacqueline ... In ogni caso e per fortuna, di modelliStyle, ne è piena la Rete. H&M Sandali scamosciati con ...Tant'è che anche in Barbieland, il mondo fittizio in cui è ambientata la trama del film, Ken è concepito come un accessorio : "Per, ogni giorno è straordinario " spiega la. " Per ...Purtroppo sono stata realizzate su misura dalladel film, la premio Oscar Jacqueline ... In ogni caso e per fortuna, di modelliStyle, ne è piena la Rete. H&M Sandali scamosciati con ...

Barbie, la costumista del film sugli abiti creati per Ryan Gosling: "A ... Movieplayer

La costumista che ha lavorato al film Barbie ha spiegato il suo approccio alla creazione degli abiti indossati da Ryan Gosling nel progetto diretto da Greta Gerwig.Sono fatte della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, le svettanti scarpe di Barbie, che incantano da sempre piccole e grandi donne. E adesso che nell'atteso film la bambola è in crisi esistenzi ...