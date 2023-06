...2 - 0 (Finale) Rosario - Instituto 4 - 1 (Finale) Racing Club -2 - 0 (Finale) Union Santa Fe - Gimnasia L. P. 0 - 0 (*) San Lorenzo - Colon 19:00 Godoy Cruz - Independiente 22:00......00 Rosario - Instituto 00:00 Racing Club -02:30 Union Santa Fe - Gimnasia L. P. 16:00 San ...00 URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO Plaza Colonia - Cerro Largo 17:30Plate - ......1 MC Alger - Khenchela 1 - 0 (*) ARGENTINA LIGA PROFESIONAL- Rosario 2 - 0 (Finale) Huracan - Union Santa Fe 0 - 1 (Finale) Instituto - Estudiantes 0 - 0 (Finale) Velez Sarsfield -...

Banfield-River Plate (martedì 13 giugno 2023 ore 00:15): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Banfield managed a rare win last time out but winning two in a row will be a tough assignment as they host leaders River Plate on Monday night. Banfield have earned three of their four wins this ...Sports Mole provides in-depth previews and predictions for every match from the biggest leagues and competitions in world football. Preview: Tucuman vs. Godoy Cruz - prediction, team news, lineups ...