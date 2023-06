Bambina scomparsa a Firenze | Procura indaga per sequestro di persona

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ladiha aperto un fascicolo di indagini con l'ipotesi didiper ladella piccola Kataleya. E sul casoanche la Direzione Distrettuale Antimafia, perché viene ipotizzato ildia scopo di estorsione. Questa è una fattispecie di reato fra quelle di competenza dellaantimafia.Continuano intanto le ricerche, proseguite per tutta la notte, dellaperuviana di 5 annisabato pomeriggio ada un ex albergo occupato di via Maragliano dove vive con la madre, il fratello e altri parenti. Al momento, hanno spiegato i carabinieri, nessuna pista è stata esclusa: la bimba potrebbe essersi allontanata ...

Sulla vicenda di Kata, ladi 5 annia Firenze, indaga anche la Direzione Distrettuale Antimafia perché viene ipotizzato il sequestro di persona a scopo di estorsione. Sono due i magistrati che coordinano le ...Procura apre un fascicolo 'La procura ha aperto un fascicolo sulladella'. Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze. Secondo ...I manifestanti, tra cui alcuni inquilini dell'ex albergo occupato dove vive la famiglia della, avevano uno striscione con scritto 'Aiutateci a trovare Kataleya' e hanno intonato ...

Bambina scomparsa a Firenze, proseguono le ricerche. Ma di Kata non c'è traccia LA NAZIONE

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Un fascicolo di indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione è stata aperto dalla procura di Firenze per la scomparsa di Kata, la bambina peruviana di 5 anni di ...Per oltre un'ora è stata ascoltata dai magistrati della Procura di Firenze la madre della piccola Kataleya Mia Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non ...