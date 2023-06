Bambina scomparsa a Firenze | nessuna traccia di Kata | tutte le ipotesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sono giorni di grande preoccupazione e ansia per la mamma delladi 5 annileya Alvarez, che tutti chiavanodall’ex hotel in cui viveva e che aveva accolto diverse famiglie, in via Maragliano, nel quartiere Novoli di, sabato poco dopo le 15. Da quel momento delladi origine peruviana non si sa nulla. Le immagini di videosorveglianza riprendono la piccola mentre esce e rientra subito dopo. Poi più niente, il buio più totale sulle sorti della piccola. La mamma diè convita che qualcuno abbia preso la suaLa mamma di, Kathrina, sembra certa che qualcuno l’abbia presa, perché la bimba non sarebbe mai allontanata da sola. Le ricerche sono serrate, gli investigatori non escludono ...