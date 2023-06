Bambina scomparsa a Firenze | il papà ha tentato il suicidio in carcere ingerendo detersivo e poi in ospedale con un cavo

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di sequestro di persona per ladi Kataleya Mia Chicllo Alvarez , ladi origini peruvianeda Firenze nel pomeriggio di sabato 10 giugno. Domenica il padre della piccola, detenuto nel carcere di Sollicciano per reati contro il patrimonio, ha provato a ...dalla nostra inviata Sparita. Inghiottita nel nulla come nel peggiore degli incubi. Della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, 4 anni, peruviana, che abita in un ex hotel occupato a Firenze ...... vigili del fuoco, volontari della protezione civile e uomini e donne della comunita' peruviana di Firenze continuano a cercare Kataleya Mia Alvarez , ladi 5 anninel primo ...

Bambina scomparsa a Firenze, proseguono le ricerche. Ma di Kata non c'è traccia LA NAZIONE

Aumenta la preoccupazione per la scomparsa della piccola Kataleya Mia Alvarez, la piccola di 5 anni svanita nel nulla ieri pomeriggio intorno alle ore 15.00 dall’ex Hotel Astor, un albergo… Leggi ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Mai avremmo pensato di dover salutare in maniera così inaspettata l’amico Bruno Girardi di Lavis. L’avevamo visto i ...