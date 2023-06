Bambina scomparsa a Firenze | il gesto choc del padre

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) La notizia delladi Kataleya Alvarez, unadi 5 anni, a, ha sconvolto tutti ma in particolar modo ile la madre della piccola. Non si hanno più notizie della piccola dallo scorso sabato 10 giugno 2023. Kata è stata vista l’ultima volta giocare nel cortile dell’ex hotel dove abitava con la madre, alle 15 di pomeriggio, poi più nulla. Che ha fatto ilquando ha scoperto che la figlia è sparita? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Bimbain Italia: chi l’ha presa, l’ipotesi sconvolgente Leggi anche: Italia in lutto: addio per sempre a Silvio Berlusconi Ildeldi Kata L’uomo si trova nel carcere di Sollicciano, dove è detenuto per piccoli reati contro il patrimonio. ...