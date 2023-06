Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze | cosa era successo prima | la lite e il possibile rapimento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le ricerche per trovare ladi 5nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno dall’ex hotel occupato in via Maragliano asono proseguite per tutta la notte e continuano in modo incessante anche oggi, lunedì 12 giugno. Al momento però della piccola Kataleya Alvarez, origine peruviana, non c’è traccia. Sabato pomeriggio l’ultima volta che è stata vista la piccola. La madre Katherine, 25l’aveva affidata al fratello e alla cognata per andare a lavoro. Al suo rientro, poco dopo le 15, Kata era sparita. La bimba aveva giocato con altri bambini in cortile. Secondo la madre di un’amichetta, le piccole avevano litigato.di 5era ...