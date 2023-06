Ballottaggi Sicilia | a Siracusa vince il candidato di Calenda

(Di lunedì 12 giugno 2023) L`uscente Francesco Italia riconformato sindaco di. Il calendiano, nelo, ha avuto la meglio su Ferdinando Messina,di Forza Italia. Una sconfitta imprevista per il centrodestra. Il primo cittadino uscente si mantiene in vantaggio sull`avversario con il 56% dei voti e ha nuovamente addosso la fascia tricolore. Ad Acireale il derby interno al centrodestra se lo aggiudica ilazzurro Roberto Barbagallo, uomo vicinissimo al deputato Nicola D`Agostino. Barbagallo - travolto nei giorni scorsi dalle polemiche per alcuni contatti con clan mafiosi - ha avuto la meglio sullo sfidante Nino Garozzo.Ad Aci Sant`Antonio il nuovo primo cittadino è Quintino Rocca, volto storico del Pd locale sostenuto da varie realtà civiche. L`altro derby tutto interno al centrodestra, quello di Piazza ...

PALERMO (ITALPRESS) - Risultati in controtendenza nei quattro centri della Sicilia in cui domenica e lunedì si è tornati alle urne per i ...I risultati ufficiali del ballottaggio elezioni amministrative Siracusa 2023: Francesco Italia è stato confermato sindaco con il 55,39%, affluenza al 38,74%.