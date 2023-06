Ballottaggi in Sicilia | ad Acireale vince l’uomo che “incontrò gli uomini legati a Cosa Nostra”

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’unica vittoria incassata da Forza Italia nel giorno della perdita del suo leader, Silvio Berlusconi, è ad, comune alle porte di Catania dove schierava un candidato intercettato mentre parlava con esponenti del clan Santapaola-Ercolano. Alle urne deiin, dove si votava in 4 comuni, di cui un solo capoluogo (Siracusa), fallisce la grande attesa di Forza Italia che aspirava alla guida proprio della città aretusea, unico capoluogo in cui aveva piazzato un proprio candidato. L’unica bandierina azzurra viene invece piazzata ad, comune di 50mila abitanti, doveRoberto Barbagallo condannato in primo grado nel 2022 ad un anno e 4 mesi per induzione indebita a dare e promettere utilità. Mentre un’informativa del 14 aprile scorso, firmata dalla Squadra Mobile di ...

Affluenza in calo nei quattro comuni della Sicilia dove ieri e oggi si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant'Antonio): al voto solo il 40,84% degli elettori. Nella maggior parte dei grandi centri - esclusa Sicilia - il primo turno si è tenuto il 14 e il 15 maggio, i ballottaggi il 28 e il 29 maggio. Il centrodestra ha sfondato quasi ovunque.

In Sicilia hanno votato per il ballottaggio delle elezioni comunali quattro città: Siracusa, Acireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina. Il sindaco uscente Francesco Italia con il 55,47 per cento delle preferenze va verso la riconferma a Siracusa. È il dato che emerge dallo scrutinio ufficiale di 101 sezioni su 123.