Aveva una tempra energica Papa Francesco ricorda Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Telegramma di cordoglio dal Vaticano alla figlia Marina.partecipa al lutto per la morte dell'ex presidente del Consiglio

Tranne incircostanza, quando lo hanno condannato come amministratore di Mediaset quando lui nonpiù alcuna carica nelle sue aziende. Il carburante dell'anti - berlusconismo è stata l'...... perché, da un lato, stava andando alla deriva e nonpiù nulla da dire e, dall'altro, la ... Quali sono le caratteristiche del berlusconismo 'concezione della politica ridotta aquestione ...... America e Italiatrovato i suoi porti più importanti. Oggi un'iniziativa di affascinante ... DuePunti Eventi di Vicenza, TAM Teatro Arcimboldi di Milano, si compone ditournée con tappe a New ...

Morto Silvio Berlusconi, ha cambiato tv e politica. I funerali di Stato ... Agenzia ANSA

Si terrà domani mattina, in videoconferenza, l'udienza di convalida del fermo di Piero Maurizio Nasca, il 52enne che, due giorni fa, ha travolto con la propria auto, nella zona industriale di Catania, ..."Silvio Berlusconi era un personaggio unico, con una forza e un carisma che ho visto in poche altre persone. Tanti hanno cercato di fare come lui senza riuscirci, aveva capacità manageriale e capacità ...