Autore di rapine a quattro diverse farmacie | arrestato

(Di lunedì 12 giugno 2023) – Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato ai reati predatori. Servizi dedicati su tutto il territorio, che hanno consentito, in poche ore, di assicurare alla giustizia un rapinatore seriale. I poliziotti del commissariato Viminale e del commissariato San Lorenzo hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un 50enne senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia, gravemente indiziato di essere l’diperpetrate negli ultimi giorni presso 4. L’ultima rapina è avvenuta sabato scorso presso una farmacia in piazza della Repubblica, le vittime hanno riferito agli agenti del Commissariato Appio e del commissariato Viminale, prontamente intervenuti sul posto, che un uomo, dopo averle minacciate, si è fatto consegnare l’incasso per poi fuggire. Successivamente, i poliziotti ...