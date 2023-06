Autobus si ribalta in Australia | almeno dieci morti | arrestato l' autista

(Di lunedì 12 giugno 2023) E' statol'del pullman che si e'to nello statono del New South Wales provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11. Lo ha comunicato la polizia. ...

Altri 18 passeggeri che erano a bordo dell'autobus per una festa di nozze sono invece rimasti illesi. L'autista ha 58 anni ed e' stato condotto in un ospedale della zona sotto scorta della polizia

Incidente in Australia, bus si ribalta: 10 morti. Arrestato l'autista Sky Tg24

E' stato arrestato l'autista del pullman che si e' ribaltato nello stato australiano del New South Wales provocando la morte di 10 persone e ...Bus si ribalta al ritorno da un matrimonio, il bilancio è tragico: 10 persone morte e 25 ferite. Autista in ospedale per accertamenti.