Auto | incentivi per svecchiare il parco mezzi | fondi spostati dall' elettrico alla benzina

In arrivo nuoviper acquistarea benzina e diesel a basse emissioni, Euro 4 o meglio Euro 5. Potrebbero scattare dopo l'estate. Al piano sta lavorando il ministro delle Imprese, Adolfo Urso , assieme ..."Noi diamo glia Stellantis che è una multinazionale italo francese, che però produce un milione di autovetture in Francia e 473 mila in Italia. Questo non va bene, deve produrne un milione anche qui", ...Lo afferma il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso secondo cui "glidati lo scorso anno sono finiti per l'80% a sussidiare il lavoro delle imprese all'estero".

In arrivo nuovi incentivi per acquistare auto a benzina e diesel a basse emissioni, Euro 4 o meglio Euro 5. Potrebbero scattare dopo l'estate. Al piano sta lavorando il ministro delle ...