Attacchi choc a Berlusconi dall' Ucraina | valanga d' odio e insulti

(Di lunedì 12 giugno 2023) Neanche la morte ferma l'. In, Silvioviene ricordato come «l'amico di Vladimir Putin». Durissimo il titolo sul sito di Radio Svoboda: «Putin ha perso un amico. Silvio- un politico che non conosceva la vergogna». Mentre il sito in ucraino della Bbc, definisce il leader di Forza Italia: «Miliardario, amico di Putin e persona indesiderata in». A parlare della scomparsa dell'ex premier italiano è anche Ukrainska Pravda, con un titolo in cui si annuncia la sua morte. All'interno dell'articolo, come negli altri due siti, vengono ricordate l'amicizia con Putin e le recenti dichiarazioni contro l'. Per Radio Svoboda,«è stato ripetutamente colto in flagrante, sospettato di corruzione e legami con la mafia, ...