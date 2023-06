ATP Stoccarda 2023 | Sonego sconfigge nettamente Berrettini | avanza Musetti Bene Gasquet e Lehecka

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la prima giornata dell’ATP 250 di, torneo che, insieme all’ATP di ‘s-Hertogenbosch, apre la stagione sull’erba. In Germania si sono disputati oggi i primi cinque incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Il risultato odierno più importante è sicuramente la netta vittoria di Lorenzocontro il rientrante Matteo(testa di serie n.7). Il torinese si è imposto con un veloce 6-1 6-2 in appena un’ora e 11 minuti di gioco e si è guadagnato il secondo turno contro il vincente della partita tra l’australiano Christopher O’Connell e il tedesco Daniel Altmaier. Se da una parte c’è stata la buonissima prestazione di, dall’altra preoccupano le condizioni sia fisiche che mentali di ...

Dodici mesi fa, sul Centrale di, qualche lacrima scendeva sul viso di un Matteo Berrettini capace di tornare ancora una ...nuovo dolore a quel muscolo addominale che lo fece piangere alle...... tornato in campo dopo due mesi di stop per infortunio e sconfitto dall'altro azzurro Lorenzo Sonego al debutto nell'250 in corso sull'erba di(Germania), torneo che il romano ha vinto ...Al debutto stagionale sull'erba, Lorenzo Sonego si aggiudica il derby azzurro contro il rientrante Matteo Berrettini all'250 , replay dei quarti di finale della passata edizione. L'ex numero 6 al mondo, assente da più di mesi dai campi, perde in maniera netta, conquistando solamente tre giochi contro l'...

