Atp Stoccarda 2023 | prima gioia erbivora per Musetti | batte Gojo in due set e avanza al secondo turno

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lorenzonell’Atp 250 dipuò finalmente festeggiare la suavittoria da professionista sull’erba. Nel round d’esordio del torneo tedesco, il numero due d’Italia ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in 1h e 31? di gioco sul qualificato croato Borna. “Ho avvertito un po’ di tensione all’inizio, ma l’atteggiamento con il quale sono sceso in campo era giusto e sono felice di questavittoria sull’erba. Ho avuto pazienza fino al tie-break, sull’erba speicalmente contro grandi servitori bisogna interpretarle così le partite. Sarà fondamentale continuare ad avere la stessa mentalità anche nei prossimi giorni”, ha dichiarato l’azzurro nell’intervista post-partita.attende ora il vincente del match tra Oscar Otte e ...

Si è aperta ufficialmente la stagione sull'erba con la prima giornata del torneo250 di. Lorenzo Musetti batte Borna Gojo e vola al 2° turno , ora il derby Berrettini - Sonego in diretta su Sky Sport Tennis , Sky Sport Summer e NOW Musetti - Gojo 7 - 6, 6 - 3

