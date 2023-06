Atp Stoccarda 2023 | Matteo Berrettini esce dal campo in lacrime FOTO

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il rientro alla competizione diè stato un incubo durato 1h e 11? contro Lorenzo Sonego sul Centrale di. Unsul quale non aveva mai perso nel corso della sua carriera,, e dove invece oggi non gli riusciva nulla. Una condizione ben lontana dal poterlo rendere competitivo e di conseguenza, con il passare dei minuti, anche una visibile frustrazione e sconsolatezza per ciò che stava accadendo. Dopo l’abbraccio e due parole con Sonego al net, il romano è uscito dalnon riuscendo a trattenere le. La speranza, da un certo punto di vista, è che si sia trattato “semplicemente” di un pianto emotivo e non dovuto ad un dolore che persiste dal punto di vista fisico.en très mauvaise forme ! Après ...

Il tennista romano, molto imballato per la lunga pausa, è stato battuto da Lorenzo Sonego nel derby azzurro andato in scena al primo turno del torneodi, di cui era detentore del ...Si sperava in una bella partita (anche se i derby spesso non lo sono) tra due specialisti dell'erba: Berrettini ha conquistato sui prati quattro dei suoi sette trofei2019 e 2022 e ...È un ritorno in campo da incubo per Matteo Berrettini, che all'esordio nell'250 di2023 cede 6 - 1 6 - 2 il derby contro Lorenzo Sonego. Un punteggio che dice sostanzialmente tutto sull'incontro andato in scena in uno stadio in cui Matteo non aveva mai perso in ...

ATP Stoccarda, Sonego stravince il derby con Berrettini, il romano esce in lacrime dal campo OA Sport

