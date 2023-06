ATP Stoccarda 2023 | Lorenzo Musetti piega Borna Gojo e approda agli ottavi di finale sull’erba tedesca

(Di lunedì 12 giugno 2023) Buona la primaper. Il n.17 del mondo, nel primo turno dell’ATP250 di(Germania), ha sconfitto il croato(n.111 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Una partita, terminata in 1 ora e 31 minuti di gioco, in cuiha saputo sfruttare i passaggi a vuoto del suo avversario, tenendo botta ai suoi tentativi di risalita, visto il rendimento a volte non efficace del servizio. Ha cercato di adattarsi alla superficie il toscano e la prestazione è stata abbastanza buona, anche se si dovrà crescere di livello per andare avanti. Neglidici sarà da affrontare il vincente della sfida tra il tedesco Oscar Otte (wild card) e il francese ...

Non sarà la sua superficie preferita, ma Lorenzo Musetti sta imparando ad amare anche l'erba. La prima vittoria in carriera sul 'verde' del "BOSS Open",250 di(montepremi 795.730), lo dimostra. Contro un gran servitore come Borna Gojo (n.111 del ranking) la sfida non era delle più semplici e nel primo faticoso set si è visto, ma il ...Si è aperta ufficialmente la stagione sull'erba con la prima giornata del torneo250 di. Lorenzo Musetti batte Borna Gojo e vola al 2° turno , ora il derby Berrettini - Sonego in diretta su Sky Sport Tennis , Sky Sport Summer e NOW Musetti - Gojo 7 - 6, 6 - 3 Primo ...Lorenzo Musetti nell'250 di2023 può finalmente festeggiare la sua prima vittoria da professionista sull'erba. Nel round d'esordio del torneo tedesco, il numero due d'Italia ha avuto la meglio con il ...

LIVE Musetti-Gojo, ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA: partita difficile sull'erba, secondo match dalle 11.00 OA Sport

Non sarà la sua superficie preferita, ma Lorenzo Musetti sta imparando ad amare anche l'erba. La prima vittoria in carriera sul 'verde' del ...Stoccarda, 12 giu. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 718.410 euro). L’azzurro, numero 17 del mondo e 6 del seeding, supera il croato ...