ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | Milos Raonic | “È stato bello tornare a giocare di fronte alla gente | spero di arrivare lontano”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Rientro in campo felice per. Dopo quasi due anni di stop a causa di continui infortuni, il canadese classe 1990, ex numero 3 al mondo, ha mostrato oggi un buon livello di tennis (da segnalare soprattutto il 92% dei punti vinti con la prima di servizio in campo) nel suo esordio all’ATP ‘s-e ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.4) per 6-3 6-4 dopo un’ora e 25 minuti di gioco. “Èessere qui dopo quasi due anni, mi ero allontanato per molto tempo – ha dichiaratodopo il successo odierno (fonte: Livetennis.it) -. Èfare un altro tentativo e, si spera, andare il piùpossibile. Ho fatto del mio meglio e voglio vedere fino a che punto tutto questo mi porterà. È...

Il numero 9 del mondo sarà, questa settimana, protagonista sui campi dell'250 di 's -, torneo in cui sarà seconda testa di serie alle spalle di Daniil Medvedev . Quando giocherà l'...683 giorni dopo eccolo qui, rientrato alle competizioni dopo mille infortuni nell'250 di 's -e vittorioso contro Miomir Kecmanovic con un impressionante 6 - 3 6 - 4 : per risalire ...E' comprensibilmente poco sciolto nei movimenti, ma vedendolo sull'erba di 's -non diresti che ha giocato la sua prima partitada due anni. Milos Raonic riprende da dove aveva ...

