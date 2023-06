(Di lunedì 12 giugno 2023) La vittoria per 1-0 sull’Arsenal Sarandí nella diciottesima giornata ha interrotto una serie di cinque partite interne senza successi nelle quali l’ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. Nelle dieci partite giocate all’Estadio Monumental Jose Fierro il Gigante del Norte ha vinto complessivamente soltanto due incontri in questa stagione (nove reti segnate e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nell'altro incontro successo casalingo per 2 - 1 del Lanus sull': succede tutto nel primo tempo con il vantaggio ospiti di Coronel al 23 quindi le reti di de La Vega al 36 e di Loaiza ...I Blancos secondi hanno un +1 sull'Madrid a due giornate dalla fine. Impegno per la ...- Arsenal Sarandi 02:30 Gimnasia L. P. - Sarmiento Junin 16:00 Platense - Belgrano 23:00 ARMENIA ...Successo di misura del Lanus sul Newells Old Boys grazie a una rete di Diaz dopo 15 minuti mentre pareggiano senza reti Tigre e. Nella Serie A brasiliana anche Santos e Palmeiras non ...

Atletico Tucuman-Godoy Cruz (mercoledì 14 giugno 2023 ore 01:30): formazioni, quote, pronostici

Il Bologna è già al lavoro per il mercato che ufficialmente prenderà il via dal prossimo primo Luglio. La dirigenza felsinea sa cosa serve alla squadra per fare ancora un passo in avanti e tra i nomi ...Bologna a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Mirino puntato in Argentina. Occhi su Joaquin Pereyra, centrocampista classe 98 dell’Atletico Tucuman. Tante relazioni positive sul calciatore e ...