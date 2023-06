Atletica | in settimana i meeting di Turku | Kladno e Castellon | tanti azzurri in gara

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) C’è tanto azzurro neiall’estero di martedì, con due appuntamenti nel calendario internazionale. A, in Finlandia, attesi otto atleti italiani ai Paavo Nurmi Games nella tappa Gold del Continental Tour, il secondo circuito mondiale. Di nuovo in pista nei 1500 metri Gaia Sabbatini per la sua seconda uscita dell’anno sulla distanza, con l’obiettivo di migliorare il 4:08.07 della scorsaa Chorzow. La mezzofondista delle Fiamme Azzurre, 24 anni compiuti da pochi giorni, è la seconda italiana di sempre con il 4:01.93 della passata stagione. Sarà unacon doppia presenza azzurra: al via anche Federica Del Buono che, al Golden Gala di Firenze, ha timbrato il secondo tempo in carriera con 4:05.09. Negli 800 torna in azione il finalista europeo indoor Catalin Tecuceanu il quale, dopo aver cominciato ...