(Di lunedì 12 giugno 2023) Il presidente del Club Amici dell’soddisfatto degli sforzi fatti per non aumentare i prezzi degli

Marino, presidente del Centro coordinamento Amici dell', è soddisfatto per come la società ha impostato la campagna abbonamenti per il campionato 2023 - 2024. Inoltre il numero uno dell' ...Marino, presidente del Centro coordinamento Amici dell', è soddisfatto per come la società ha impostato la campagna abbonamenti per il campionato 2023 - 2024. Inoltre il numero uno dell' ...

Atalanta, Lazzarini: «Bene la campagna abbonamenti» - Sport L'Eco di Bergamo

Marino Lazzarini, presidente del Centro coordinamento Amici dell’ Atalanta, è soddisfatto per come la società ha impostato la campagna abbonamenti per il campionato 2023-2024. Inoltre il numero uno ...