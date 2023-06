Associazione Volontari Ospedalieri | 32 anni in prima linea | la cerimonia

'Noidell'ci occupiamo di organizzare mostre, incontri culturali, pranzi e cene di autofinanziamento e di raccolta fondi che ci permettono di aiutare le persone che per qualche ...L'dianimalisti Clama, che si occupa degli animali domestici abbandonati o senza più un proprietario e che lavora in convenzione col Comune di Ravenna per incentivare le adozioni ...... il primo coro LGBTQIA+ ucraino, nato nel 2014 e costituito da un piccolo gruppo die ... E' un segnale importante per la nostrache è impegnata nell'affermazione dei diritti: ...

Associazione Volontari Ospedalieri, cerimonia pubblica per ricordare i 32 anni di fondazione AvellinoToday

Un’estate diversa, vicina agli altri e all’universo Caritas A Senigallia si può, grazie alle numerose iniziative che Caritas Senigallia ha organizzato per avvicinare i giovani al mondo del volontaria ...Un'intera giornata in montagna a rimuovere rifiuti, tra cui intere auto e numerosi rottami. E' accaduto a San Potito Sannitico, comune del Casertano ...