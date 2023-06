Aspettiamo tre giorni Addio Cav | lo sfregio di Bottura | si scatena l' inferno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lucacon una battutaccia pubblicata sul suo profilo Twitter commenta a poche ore dall'annuncio la morte di Silvio Berlusconi: "tre". Casomai resuscitasse, è il senso. Una ironia storta quella del giornalista e presentatore radiofonico che hato il popolo social. "Sei comunque un poveretto. Battuta vecchia, non tua, che ricicli quando è meno opportuno", scrive uno. Che poi aggiunge: "La battuta (antica) dei treè effettivamente insultante, chiunque sia il defunto. Alla prossima". Un'altra invece commenta sulla scia di: "Quando scoprirà che gli angeli non hanno sesso, tornerà subito indietro". "Che originalone", ironizza un utente. "I destrorsi che si indignano per la battuta sono ancora più divertenti della battuta stessa…", ...