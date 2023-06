Ascolti tv ieri | Mara Venier chiude al 19% | Rai1 batte Canale 5 Stabile Gialappa' s

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 giugno 2023) Glitv di, domenica 11 giugno 2023, ha vistodominare in prima serata su5. La serie Blanca in replica è stata seguita da 2.455.000, 15.6%; il film Rocketman ha ottenuto 1.324.000 telespettatori, share 8.5%.su Tv8Show visto da 556.000 spettatori, share del 5.3%. Di seguito glitv disera degli altri canalI: Rai3 Kilimangiaro Estate – Il Viaggio 963.000, 6% Rai2 CSI: Vegas 806.000, 4.7% Italia 1 Emigratis 696.000, 4.8% La7 Una Giornata Particolare 564.000, 3.5% Rete 4 film Braveheart – Cuore Impavido 558.000, 4.5% Nove Little Big Italy 288.000, 2%. IN AGGIORNAMENTO