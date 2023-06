Ascolti tv ieri | chi ha vinto tra Berlusconi con il film su Elton John e la Rai con Blanca

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 giugno 2023)tv della serata di, domenica 11 giugno 2023: ecco chi hatra la Mediaset di Pier Silvioche ha proposto Rocketman e Rai 1 che ha proposto invece le repliche diTutti i giorni la società Auditel si occupa di rilevare glitv e lo share, ossia la percentuale di persone che - poste davanti al video alla medesima ora, hanno preferito guardare un programma piuttosto che un'altro. Prendiamo in esame solo la televisione generalista, ovvero quella che non prevede pagamenti extra al di fuori del canone annuo ed è pertanto accessibile a tutti. La prima serata, poi, è il momento in cui la maggior parte dei telespettatori si interessano al piccolo schermo, per cui sarà quella cui ci riferiremo nel nostro articolo. Nella televisione generalista i due ...