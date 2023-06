Ascolti tv domenica 11 giugno | Blanca | Rocketman | Emigratis

(Di lunedì 12 giugno 2023)tv112023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,112023? Su Rai 1. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 Bravehart. Su Canale 5. Su Italia 1. Ma chi ha totalizzato i maggioritv112023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv112023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Preserale I dati ...

Un'altradi risate irriverenti regalate al pubblico di Tv8 dalla brillante compagnia di comici messa ... battute, trovate, che sin dalla prima puntata si è tradotto inmeritatamente ...... "Sunday, bloody sunday" (praticamente una instant song, dato che la "di sangue" in cui a ... Quel che ricordo dei mieidell'album è che mi piacquero soprattutto "Woman is the nigger of ...Dopo la buona media didi quest'anno, con picchi che hanno raggiunto anche il 9% di share durante la messa in onda, il programma tornerà in onda da settembre come sempre nella...

Auditel, analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 4 giugno 2023 SuperGuidaTV

Ascolti tv 11 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv domenica 11 giugno 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida ...