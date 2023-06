Ascolti TV | Domenica 11 Giugno 2023 Blanca vince con il 15 6% | Rocketman fermo all’8 5% Domenica In saluta col 19-18 7-18 8%

tv di11 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Blanca " contro " Rocketman ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,4 giugno 2023 Ecco ...Nella puntata di11 giugno (il programma si svolge in diretta), i due conduttori sono ... " Io non so perché ci sia stata questa reazione, i momenti della mia rassegna fanno picchi di, ...Glisono stati - come per qualsiasi trasmissione che va in onda in quella fascia oraria, ... Insomma, tra lui e Cattelan che si sposta allacon il suo Stasera c'è Cattelan, sembrerebbe ...

Ascolti tv domenica 11 giugno: chi ha vinto tra Blanca e Rocketman Fanpage.it

Ma vediamo adesso i dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri.Gli ascolti tv di domenica 11 giugno 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tra il film su Canale 5 Rocketman e Blanca, la fiction su Rai1 ...