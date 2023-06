Ascolti tv Blanca e Rocketman | chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di domenica 11 giugno 2023

(Di lunedì 12 giugno 2023)tv, chi hala gara tra la fiction in replicasu Rai 1 esu Canale 5?11, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la fiction in replica, che vede come protagonista Maria Chiara Giannetta, dall’altra il film musicale e biografico, che racconta la vita di Elton John. Ecco chi hatvDalle 10.00 saranno trasmessi ie lo ...

Marco Zonetti per Dagospia sigfrido ranucci report 1 GliTv e i dati Auditel di lunedì 5 giugno 2023 vedono, in prima serata, su Rai1 l'ennesima replica, questa volta della fiction, conquistare 2.688.000 spettatori con il 15.2% mentre, ......Canale 5 vince negliTV del lunedì con l' Isola dei Famosi , che ha incollato davanti al video 2.388.000 spettatori con il 19.5% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica di, ...Vittoria di Rai1 in termini di telespettatori (2.688.000) per la replica di '' che ha ottenuto uno share del 15,2%. Su Canale 5, invece, 'L'Isola dei Famosi' ha ottenuto ... Chiude glidel ...

Ascolti tv domenica 11 giugno: Blanca, Rocketman, Emigratis TPI

Ascolti tv 11 giugno 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Ormai fuori dalla fascia di garanzia, gli ascolti Tv vanno scemando, per questo motivo oggi vi proponiamo solo il grafico ...