Arriva la denuncia dell’ex gieffino | guai seri per Alfonso Signorini | di cosa si tratta

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) Personaggi TV. Ad Aprile si è conclusa la settima edizione del GFVip, condotto da. Questa è stata, forse, l’edizione più discussa della storia e proprio per questo motivo Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, ha dovuto richiamare la produzione ed il conduttore. Da questo esatto momento gli autori del reality non hanno tollerato più alcun atteggiamento scorretto da parte dei concorrenti e alcuni di loro sono stati squalificarti ad un soffio dalla finale. Daniele Dal Moro è uno di questi. (continua dopo la foto) Leggi anche: Oriana Marzoli di nuovo concorrente in un reality: le sue parole Leggi anche: Ilary Blasi irriconoscibile all’Isola dei Famosi, fan in rivoltachiamato in tribunale da Daniele del Moro In queste ultime ore il modello ha confessato ai suoi fan in ...